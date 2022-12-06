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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? 6 Aralık güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? 6 Aralık güncel altın fiyatları:

Altın fiyatındaki dalgalanmalar sebebiyle vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-12-06 09:23:00 -
Çeyrek altın ne kadar? 6 Aralık güncel altın fiyatları:

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın yeni haftaya yükselişle başladı. Vatandaşlar 6 Aralık Salı günü altının ne kadardan işlem gördüğünü araştırmaya başladı.

Çeyrek altın ne kadar? 6 Aralık güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 1.060,83 TL

Satış: 1.061,03

Çeyrek altın

Alış: 1.729,00 TL

Satış: 1.754,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.448,00 TL

Satış: 3.508,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.918,00 TL

Satış: 6.994,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.950,47 TL

Satış: 7.026,95 TL

22 Ayar bilezik

Alış: 972,60 TL

Satış: 981,20 TL

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