Çeyrek altın ne kadar? 6 Aralık güncel altın fiyatları:
Altın fiyatındaki dalgalanmalar sebebiyle vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?
Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın yeni haftaya yükselişle başladı. Vatandaşlar 6 Aralık Salı günü altının ne kadardan işlem gördüğünü araştırmaya başladı.
Çeyrek altın ne kadar? 6 Aralık güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 1.060,83 TL
Satış: 1.061,03
Çeyrek altın
Alış: 1.729,00 TL
Satış: 1.754,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.448,00 TL
Satış: 3.508,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.918,00 TL
Satış: 6.994,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.950,47 TL
Satış: 7.026,95 TL
22 Ayar bilezik
Alış: 972,60 TL
Satış: 981,20 TL