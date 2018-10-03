Çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasası, 3 Ekim sabah saatlerinde en düşük 232 lira üzerinden işlem görürken, en yüksek değer 1.587 liradan satılıyor. Ekonomi uzmanları, İtalya'nın bütçe planı Avrupa Birliği ile olası bir çatışmaya yol açması nedeniyle güvenli liman olarak görülen sarı-metal piyasalarda yükseliş yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, Çin'in Kanada ya da Meksika ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin umutlarının, "pazar dışı" ülkelerle bu tür anlaşmaları yasaklamayı amaçlayan yeni ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşmasında derin bir kesinti yaşandığını açıkladı. ,

DÖVİZ KURLARI 3 EKİM 2018

3 Ekim 2018 tarihinde Amerikan Doları, serbest piyasada alış 5,99 lira üzerinden işlem görürken, dolar satış 6,00 lira. Euro alış, 6,94 lira, satış 6,95 lira üzerinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini alış, 7,79 lira, satış 7,8 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış, 6,09 lira, satış 6,11 liradan satılıyor. Kanada Doları alış 4,66 lira, satış 4,69 liradan satılıyor. Rus Rublesi alış, 0,08 lira, satış 0,08 liradan serbest piyasada satılıyor.

Çeyrek altın, alış 371,42 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 380,37 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 393.21 liradan satıldı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, alış 1.530,00 lira, satış 1.550,00 Türk Lirasından işlem görüyor. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 1602.05 liradan satıldı.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik, alış 210,00 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 215,00 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 217.96 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, alış 1522.92 lira, satış 1538.29 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 1572.84 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 740,51 lira, satış 760,74 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 786.42 liradan satıldı.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın, alış 1.567,47 Türk Lirası, satış 1.587,95 lira. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 1569.35 liradan satıldı.