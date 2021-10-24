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Ekonomi Çeyrek altın gram atın bugün ne kadar? 24 Ekim altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın gram atın bugün ne kadar? 24 Ekim altın fiyatları

Son durum: 24 Ekim altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 560 TL’yi görmüştü. Altın fiyatları son günlerde yatırımcısına bayram ettirirken, gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış fiyatı da anlık olarak takip edilmeye çalışılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 24 Ekim güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-10-24 09:55:00 - 2021-10-24 09:55:39
Çeyrek altın gram atın bugün ne kadar? 24 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı güncel altının gram fiyatı 553,67 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.629,00 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış satış fiyatı kaç para? Altın ne kadar oldu? İşte, 24 Ekim canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

546,71

550,95

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

553,18

553,56

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.792,21

1.793,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

885,09

905,08

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.540,38

3.609,24

YARIM ALTIN FİYATI

1.764,66

1.810,15

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.540,38

3.609,24

ATA ALTIN FİYATI

3.613,32

3.704,15

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

301,16

360,36

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

494,77

513,91

GREMSE ALTIN FİYATI

8.775,00

9.031,00

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