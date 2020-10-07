Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum
Çeyek altın bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Soruları altına yatırım yapan ya da yatırım yapacaklar tarafından araştırılıyor. Bir kaç haftadır sakin seyir eden altın fiyatları FED’in açıklamları sonrası yeniden hareketlendi. Peki altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadar? İşte altın son durum bilgileri.
Altın fiyatları son günlerde yükselişine devam ediyor. ABD’den gelen koronavirüs haberlerinin yanında Başkan Trump’ın koronaya yakalanmasıyla da piyasalar hareketlendi. Öte yandan ABD Merkez Bankası FED’in açıklamaları sonrası altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda bir yükseliş söz konusu oldu. Dünyan gözü kuşağı bir yandan da Azerbaycan-Ermenistan savaşında. Ermenistan’ın kalleşçe saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyona devam ediyor. Piyasalar da bu cephede olup bitenden etkileniyor. Peki altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi düştü mü?
Altın fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum ne?