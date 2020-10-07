Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum

Altın fiyatları son günlerde yükselişine devam ediyor. ABD’den gelen koronavirüs haberlerinin yanında Başkan Trump’ın koronaya yakalanmasıyla da piyasalar hareketlendi. Öte yandan ABD Merkez Bankası FED’in açıklamaları sonrası altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda bir yükseliş söz konusu oldu. Dünyan gözü kuşağı bir yandan da Azerbaycan-Ermenistan savaşında. Ermenistan’ın kalleşçe saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyona devam ediyor. Piyasalar da bu cephede olup bitenden etkileniyor. Peki altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi düştü mü?

Altın fiyatlar

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