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Ekonomi Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 21 Aralık Pazartesi 2020 altın fiyatları düştü mü?
Ekonomi

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 21 Aralık Pazartesi 2020 altın fiyatları düştü mü?

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 21 Aralık Pazartesi 2020 altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? 21 Aralık’ta gram altın 469,47 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para? İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 08:10:00 - 2020-12-21 08:11:12
Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 21 Aralık Pazartesi 2020 altın fiyatları düştü mü?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olan gram altın yeni güne 469,47 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın güne 765,46 liradan başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesi dün altın fiyatları oldukça hareketlendi. Peki, bugün altın piyasasına yansıması nasıl olacak?

Gram altın fiyatı

467,44

469,47

Spot altın TL-gram fiyatı

468,21

468,30

Altın ons fiyatı

1.895,36

1.896,00

Çeyrek altın fiyatı

748,87

765,46

Yarım altın fiyatı

1.493,57

1.531,31

Cumhuriyet altını fiyatı

2.996,56

3.053,32

Ata altını fiyatı

3.065,88

3.143,29

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