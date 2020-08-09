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Ekonomi

Çeyrek altın fiyatında son dakika düşüş! Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Düne kadar altın fiyatları hızlı yükselişle tarihi zirveyi gördü. 9 Ağustos Pazar olması ile beraber altın fiyatlarındaki yükselmeler ve düşüşler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları rekor yükselişin ardından çok hızlı bir şekilde düşüşe geçmeye başladı. Peki güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:40:00 -
Çeyrek altın fiyatında son dakika düşüş! Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum hem yatırımcılar tarafından hem de düğün yapacak vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatını ise 497,22 lira olarak satışa sunuyor. Öte yandan cumhuriyet altının fiyatı ise 3 bin 111,01 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları daha düşer mi? İşte 9 Ağustos Pazar 2020 canlı altın fiyatlarının detayları…

GRAM ALTIN FİYATI

483,14 TL

491,03

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

476,90 TL

 

477,15 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

763,03 TL

780,14 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.033,75

2.037,35

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.052,13

3.111,01

YARIM ALTIN FİYATI

1.521,30 TL

1.560,28 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

437,24 TL

454,15 TL

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