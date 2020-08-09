Çeyrek altın fiyatında son dakika düşüş! Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Düne kadar altın fiyatları hızlı yükselişle tarihi zirveyi gördü. 9 Ağustos Pazar olması ile beraber altın fiyatlarındaki yükselmeler ve düşüşler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları rekor yükselişin ardından çok hızlı bir şekilde düşüşe geçmeye başladı. Peki güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…