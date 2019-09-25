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Çeyrek altın fiyatı anlık canlı altın

Çeyrek altın ne kadar? sorusu 25 Eylül Çarşamba günü araştırılmakta. Altına yatırım yapan ya da yatırım yapacaklar çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın, anlık canlı altın fiyatı son durum ne? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:34
Çeyrek altın fiyatı anlık canlı altın

Çeyrek altın ne kadar? sorusu 25 Eylül Çarşamba günü araştırılmakta. Altına yatırım yapan ya da yatırım yapacaklar çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın, anlık canlı altın fiyatı son durum ne? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Altın fiyatları dün altın piyasasının kalbi olarak bilenen Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,00 azalışla 277,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı da dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 düşüşle 277,80 liradan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:34
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