Çeyrek, altın düşecek mi son dakika 2022? Fed kararından sonra altın: 11 Mayıs 2022 çeyrek altın fiyatı kaç TL? Gram altın fiyatları

ABD enflasyon verileri yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Kritik verinin beklentileri aşması sonrası ons altın 1.650 dolar buradan esen ters rüzgarın etkisiyle de altın gram fiyatı günler sonra 1.000 TL psikolojik bandının altına sarktı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? İşte piyasadan son gelişmelerle beraber canlı rakamlar...

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklanmıştı. Buna göre ülkede enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 8,2 oranında gerçekleşerek beklentileri aştı. Verinin beklentileri aşması sonrası Fed'den güçlü faiz artırım algısı güçlendi. Bu durum piyasalarda likiditeyi azaltacağı endişesi yaratarak altın fiyatları için baskı oluşturdu.

ABD enflasyon verisi sonrası ons altın 1.650 dolar, gram altın ise 990 TL seviyesinin altında işlem görmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 991,81

SATIŞ (TL) 991,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.630,00

SATIŞ (TL) 1.647,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 911,78

SATIŞ (TL) 919,24

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 6.496,00

SATIŞ (TL) 6.566,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.647,78

SATIŞ (USD) 1.648,13

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞE ALDANMAYIN

Altındaki ani düşüş sonrası yatırımcıları uyaran İslam Memiş ise, ONS tarafındaki yükseliş sonrası kar satışları geldi. 1680 dolara kadar düşüş normal diyerek yıl sonu için ons tarafında 2000 dolar beklentisi olduğunu söyledi. Memiş, Gram Altın/TL tarafında ise ilk olarak 1280 TL yükselişin devam etmesi halinde ise 1400 TL seviyelerini beklendiği açıkladı.

GRAM ALTIN 20 YILDA YÜZDE 6290 YÜKSELDİ

Altında sadece kumar oynayanların kaybettiği söyleyen İslam Memiş, altın yatırımının uzun vadeli düşünülmesi gerektiği söyledi. Memiş, önemli olan kazanmak değil

yatırımı korumak. Artık devir uyanık olma devri. Para kazanmayı herkes yapar ama marifet parayı tutmakta. Herkes diyorki Altının ons fiyatı bir yıldır baskılanıyor. Evet, uyanık olun. Altın şuan kime ucuz… Dolarla hesapladığın zaman ABD’ye ucuz. En fazla altını olan Fed. Fed’in 8133 ton altını var” dedi. Altın fiyatları ile ilgili çarpıcı bir tablo da paylaşan Memiş, altının son 20 yılda yüzde 6,290 kazandırdığı söyledi.

ABD ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

ABD'de tüketici fiyat endeksi eylül ayında yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı.

ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE yüzde 8,2'ye çıktı. ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aşmıştı.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi. TÜFE verileri Fed'in faiz politikasının seyri için yakından takip ediliyor.

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