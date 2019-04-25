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Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan son dakika altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları haberleri. Bahar geldi. Artık evlenmek isteyenler havaların ısınmasını fırsat bilmekte ve düğün tarihlerini bu zamanlarda almakta. Evlilik denince akla ilk gelen altın fiyatları. Damat ve ailesi alacakları bilezik ya da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu, düğünde takı takacak olanlar ise çeyrek altının fiyatını merak etmekte. Peki altın bugün (25 Nisan) ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Çeyrek kaç lira? Çeyrek alış ve satış fiyatında son durum ne? Son dakika altın gram fiyatı. İşte 24 Nisan Perşembe altın fiyatlarında son durum.

25 Nisan 2019 Perşembe 10:04
Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan son dakika altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları haberleri. Bahar geldi. Artık evlenmek isteyenler havaların ısınmasını fırsat bilmekte ve düğün tarihlerini bu zamanlarda almakta. Evlilik denince akla ilk gelen altın fiyatları. Damat ve ailesi alacakları bilezik ya da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu, düğünde takı takacak olanlar ise çeyrek altının fiyatını merak etmekte. Peki altın bugün (25 Nisan) ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Çeyrek kaç lira? Çeyrek alış ve satış fiyatında son durum ne? Son dakika altın gram fiyatı. İşte 24 Nisan Perşembe altın fiyatlarında son durum.

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 241,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 primle 241 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 241,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.613 liradan satılıyor. 

Ons altın ne kadar?

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,03 değer kazancıyla 1.275,33 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar, ons altın fiyatının, 1.270 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürse de ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi, dolar endeksinin yükselişi ve ABD şirket bilançolarının güçlü açıklanmasının ons altının fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

ABD’de yarın açıklanacak büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirten uzmanlar, "Altının ons fiyatı, 1.278 doları, yukarı yönlü kıramazsa negatif sürecini sürdürebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.273-1.279 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar MB’nin kararını bekliyor

Uzmanlar, yurt içi piyasalarda gram altının dolar kurundan destek bulduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararının dolar kuru üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Biz, TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyoruz. Bu sebeple 238-243 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bugün ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren uzmanlar, yükseliş trendindeki petrol fiyatlarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti. 

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 10:04
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