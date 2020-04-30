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Aktüel

Ceylanpınar’da karantinaya alınan mahalle ilaçlandı

Ceylanpınar’da korona virüs şüphesi dolayısıyla karantina altına alınan mahallede ilaçlama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:01:16 -
Ceylanpınar’da karantinaya alınan mahalle ilaçlandı

Ceylanpınar’da korona virüs şüphesi dolayısıyla karantina altına alınan mahallede ilaçlama yapıldı.


Ceylanpınar Maden kırsal Mahallesi’nde ikamet eden bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından valilik kararıyla mahalle 27 Nisan’da karantina altına alındı. Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, karantinaya alınan mahallede ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlama çalışmasıyla ilgili bilgi veren Sağlık İşleri Birim Sorumlusu Latif Sararmaz, 4 yaya ve 2 mobil araçla mahalle genelinde ilaçlama yaptıklarını kaybetti.

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