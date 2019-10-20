Ceylanpınar sakinlerinden hainlere bozkurtlu gönderme Yeniakit.com.tr'ye konuşan Ceylanpınar ilçe sakini Casim Özdoğan, terörle mücadele kapsamındaki kararlığından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, terör örgütlerini şöyle eleştirdi: "Sivilleri katleden hainler bunu Türk Askeri'ne mal etmek istiyor."

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr "Yaşadığımız süreç sıkıntılı" diyen Özdoğan, "Buradan teröristlerin çıkması bizim için faydalı olacak. Biz kendi Türkiye'mizden memnunuz. Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyore, ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı. Şerefli Türk askerini sivilleri öldürmekle suçlayanlara da cevap veren Özdoğan şunları söyledi: "Sivillerin ölümünü Türk askerine mal etmek istiyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Sivil öldüren teröristlerin kendisi."

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