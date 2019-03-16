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Çeyiz hesabı nedir, nasıl alınır, kimler başvurabilir? Çeyiz hesabı devlet katkısı ne kadar?

Çeyiz hesabı 2019, çeyiz hesabı nedir, çeyiz hesabı şartları 2019 nasıl alınır? Sorularının cevabı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı. Maddi imkanları kısıtlı olmasıyla yuva kuramakta zorlanan çiftler için başlatılan uygulamaya katılım için belirlenen şartlar var. İşte son dakika olarak üzerinde çalışmalar yapılan çeyiz hesabına ilişkin son haberler...

16 Mart 2019 Cumartesi 08:59
Çeyiz hesabı nedir, nasıl alınır, kimler başvurabilir? Çeyiz hesabı devlet katkısı ne kadar?

Çeyiz hesabı 2019, çeyiz hesabı nedir, çeyiz hesabı şartları 2019 nasıl alınır? Sorularının cevabı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı. Maddi imkanları kısıtlı olmasıyla yuva kuramakta zorlanan çiftler için başlatılan uygulamaya katılım için belirlenen şartlar var. İşte son dakika olarak üzerinde çalışmalar yapılan çeyiz hesabına ilişkin son haberler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe konulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına dair yönetmelik ile Türk vatandaşı olan veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına giren ve yuva kurmayı düşünen gençleri tasarrufa teşvik etmek ve biriktirdikleri meblağa belirli oranda devlet katkısı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle 3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, 5 yıllık ve daha fazlası süre sonucunda alınacak devlet katkısı oranı da yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

Çeyiz hesabı devlet katkısı ne kadar?

Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar ise evlilik tarihinden önce 3 yıl düzenli ödeme yaptıkları ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini hak etmiş olacak. Ayrıca, 2019 yılı için Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olacak. Üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırmaları gerekiyor. Öte yandan, 2019 yılı için ödenebilecek devlet katkısı, katılımcıların birikimlerinin yüzde 20'si olarak belirlendi ancak bu rakam da 6 bin 500 lirayı geçemeyecek.

Çeyiz hesabına kimler başvurabilir?

Çeyiz Hesabı’nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir. Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

 

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 08:59
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