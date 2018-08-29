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Ceyhun Gülselam'ın yeni takımı belli oldu

Son şampiyon Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor'dan ayrılan Ceyhun Gülselam'ı renklerine bağladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:11
Ceyhun Gülselam'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Yeni transferin de katkısıyla takımın hak ettiği yere geleceğine inandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Geçen sezon devre arasında da kadromuza dahil etmek için kendisiyle görüşmüştük ancak Osmanlıspor ile anlaşmıştı. Şimdi Aytemiz Alanyasporumuza geldi. Hem kendisine, hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu son zamanlarda aldıkları sonuçların kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Hiç kimse merak etmesin. İnşallah önümüzdeki süreçte Alanyaspor hak ettiği yerde olacaktır. Aramıza katılan, katılacak olan, sakat ve cezalı oyuncularımızın da dönüşüyle Alanyaspor, ayağa kalkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Ceyhun Gülselam ise Alanyaspor'a imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Başkana ve transferinde emeği olan herkese teşekkür eden Ceyhun, "Ben de elimden geleni sahada yapacağım. Bundan herkes emin olsun. Hiç kimseyi mahcup etmem. Başkanımın da dediği gibi Alanyaspor hak ettiği yere en çabuk şekilde gelecektir." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:11
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Osmanlıspor
  3. Ceyhun Gülselam
  4. Hasan Çavuşoğlu

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