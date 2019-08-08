Ceyhun Fersoy'dan anlamlı proje

2009 yılında Zahrettin Çelik tarafından yazılan ve hayata geçirilen Kazasız Kul Olmaz projesi trafik ve iş kazaları ile alakalı farkındalık hareketi olarak kurgulandı.

Zihni Göktay ve Yonca Evcimik'in sanat danışmanlığını yaptığı projeye geçtiğimiz günlerde Seksenler dizisinden tanıdığımız Ceyhun Fersoy, projenin kurucusu Zahrettin Çelik, Niyazi Koluş ile ortak sahneyi paylaşan oyuncu projeye ayrı bir renk katarak izleyenlerden tam not aldı.

Projenin Yapım Sorumluluğuna Nurcan Özelçi getirilirken Genel Koordinatörlüğünü ise Ali Fuat Aksu üstlendi.2019 – 2020 sezonu için yeni kadro oluşturan yapımcı Çelik: "Çok yakında sürprizlerimiz olacak amacımız halkımızı trafik ve iş kazaları konusunda bilinçlendirip toplumsal bir farkındalık oluşturmak. Her gün onlarca insan trafik ve iş kazalarında yaşamını yitiriyor, halkımız bilinçlenip bu acı ölümler son bulana kadar Kazasız Kul Olmaz projemiz devam edecek.10 yıldır büyük emekler vererek hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin çabaladığım ve hayatta tuttuğum projemi Türkiye'nin en ücra köşesine kadar götürerek halkımızın kurallara uyması yönünde farkındalık oluşturacağız. Ayrıca bu proje motosiklet ile ambulansların yolunu açıyoruz. Erken hastane varması yolda hayatını kaybetmesi ciddi olarak azaltıyor." dedi.

Seyircilere emniyet kemeri

Dünyada ilk defa anonsla beraber seyirciler özel koltuklarda hazırlanmış emniyet kemeri ile gösteri sahneleniyor. Özellikle çocukların kemer takması hayatı boyunca unutmayacağı bir an ve dönüm noktası yaşayacaklar.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülere, oyuncuları ve kadrosuyla birlikte Güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları ile alakalı bilgilendirme broşürleri dağıtan ekip, çok yakında yapacağı Basın Lansmanı Ünlüler ,kurum ve kuruluşların katılımıyla kazalar ve kurallara farkındalık oluşturarak 81 ilde sahnelenmeye hazırlanıyor.