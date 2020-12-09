Çevrim içi alışverişte sorun yaşamamak için "ödemeyi kapıda yapın" önerisi

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, çevrim içi alışverişte kapıda ödeme seçeneğinin tüketici için can simidi olduğunu belirterek, "Tüketiciye bir sorun yaşadığında muhatap bulabilmesi ya da hakem heyetlerine müracaat edip ödediği bedeli geri alması için mutlaka kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, vatandaşların internet üzerinden alışverişe yöneldiğini söyledi.

Dolandırıcıların da bu dönemde alışveriş için bu yöntemi kullanan vatandaşları ağlarına düşürmek için çeşitli yollar denediğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Çevrim içi alışverişler, tüketicinin kabusu haline geldi. İnsanlar çevrim içi olarak bir ürün siparişi veriyor ama gelen ürün farklı oluyor. Bazen rengi farklı, bazen ürün farklı, hatta bazen ürünün yerine oyuncak ya da kumaş parçaları konabiliyor. Salgın döneminde de çevrim içi satış işlemi zirve yaptı. Bu durum beraberinde daha çok sorun getirdi. Çevrim içi satışın artması dolandırıcıların iştahını kabarttı ve bu satış mecrası, tasarlayarak dolandırmak niyetinde olanların yeri haline geldi. Çevrim içi alışverişte insanlar ödemeyi internet üzerinden yapmasınlar. İnternet üzerinden ödeme yaptığımızda bir sorun yaşadığımız zaman satıcıyı bulamama ihtimalimiz çok yüksek."

Tüketicilerin internet üzerinden alışverişte sorun yaşamaması için kapıda ödemeyi tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Kapıda ödeme seçeneği tüketici için can simididir. Tüketiciye bir sorun yaşadığında muhatap bulabilmesi ya da hakem heyetlerine müracaat edip ödediği bedeli geri alması için mutlaka kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kapıda ödemeyi kargo şirketine yapacağımız için kargoyu bulma ve hakkımızı alma ihtimalimiz daha yüksektir. Biz hakem heyetlerine parayı kime ödemişsek onu şikayet edeceğimiz için muhatap kargo şirketi bellidir ve bulunma ihtimali yüksektir." diye konuştu.

- "İnsanlar, ürünü almaktan vazgeçtiğini ve iade etmek istediğini telefonla belirtmesin"

Mahmut Şahin, çevrim içi satışın altyapısının hazır olmadığını dile getirdi.

Uzaktan yapılan alışverişlerde alınan üründen 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin vazgeçilebildiğini de anlatan Şahin, "İnsanlar bir ürünü almaktan vazgeçtiğini telefonla belirtmesinler. Tüketiciler yazılı başvuru yapmalı. Bu bizzat firma da olabilir, hakem heyeti de olabilir ama 14 günü geçirmeden." dedi.