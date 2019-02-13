Çevreyi kirleten özel şeker fabrikasına rekor ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan şeker fabrikasını işleten özel firmaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından atık su ve çevreye yaydığı atıklardan dolayı 252 bin 706 TL idari para cezası kesildi. Devlet bünyesinde faaliyet gösterirken de birçok kez ceza alan tesise özelleştirildikten sonra kesilen bu ceza, bugüne kadarki en yüksek miktar oldu.

1985 yılında kurulan Elbistan Şeker Fabrikası, 33 yıl devlet tarafından işletildikten sonra 2018 yılında özelleştirildi. Elbistan’da binlerce çiftçi tarafından üretilen şeker pancarını işleyerek ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan dev tesis, çevreye verdiği zararlar nedeniyle de hep gündemde kaldı. Özellikle de fabrikadan çıkan atık suların karıştığı Ceyhan Nehri’nde 2016 yılında ve daha önceki dönemlerde toplu balık katliamları yaşandı. Fabrikanın kazan bacasından çıkan siyah dumanlar ise özellikle tesisin hemen yanı başındaki mahallelerin üzerini kaplayarak buralarda yaşayan insanların yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürdü. Çamur havuzlarından yayılan pis koku da vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında geldi.

2018 kampanya döneminde özel sektör tarafından pancar alımı yapan fabrikayla ilgili vatandaşların hava ve çevre kirliliği noktasında yoğun şikayetleri devam etmişti. Bu şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan Nehri ve fabrika genelinde inceleme başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, tesiste 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayalı çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda fabrikada denetimlerde bulundu. Özel firmanın işlettiği tesiste hava kirliliği, atık su ve atıklar, kül, cüruf konusunda alınması gereken tedbirler raporlandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda atık su ve çevreye yaydığı atıklardan dolayı firmaya kesilen idari para cezasının miktarı belli oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, firmaya Atık su Arıtma Tesisi ve Atık Depolama Tesisini teşkil etmediği nedeniyle 31 Ocak tarihinde atık su kirliliğinden 180 bin 509 ve atık kirliliğinden de 72 bin 197 TL olmak üzere toplam 252 bin 706 TL idari para cezası kesildi. Söz konusu ceza, fabrika yöneticilerine tebliğ edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tesisteki inceleme ve denetimlerinin bu yılda aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.