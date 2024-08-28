Çevreci okullara yeşil bayrak

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okullarda çevreci bir uygulamaya başlatıyor. İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecek. Bu yıl okullarda “yeşil bayrak” çalışmasını hayata geçirilecek. Çalışma, okulların enerji verimliliğini arttırmak, kamu kaynaklarını verimli kullanmak, çevreci okullar geliştirmek, okulların gereksiz enerji tüketimini periyodik olarak azaltmak maksadıyla yapılan çalışmaların yeşil bayrakla tescil edilmesini kapsayacak.

Doğa ve hayvan sevgisi

Çalışmayla okullarda enerji verimliliği artırılırken aynı zamanda öğrencilerde çevre bilinci oluşturulmasına öncelik verilecek. Çevre bilincinin geliştirilmesi ile çocukların doğaya saygı duymaları, ekosistemlerin korunmasında aktif rol almaları ve çevre dostu alışkanlıklar edinmeleri hedeflenecek. Bu bağlamda bütün okullar, enerji tüketimini etkin kullanmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik edilecek, okul ve kurumların enerji tüketimlerinin aktif takibi yapılacak. Bunun yanında okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinci ile ilgili eğitimler, sosyal medya üzerinden farkındalık çalışmaları yürütülecek. Okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek. Hayvan sevgisi, ağaç dikimi gibi çalışmalar ele alınacak.

Öğrenciler ağaç dikecek

Bakanlık, süregelen çalışmalar üzerine yenilikçi yöntemler ekleyerek öğrencilerde çevre bilincinin artırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, ilkokula ve ortaokula yeni başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikim çalışmaları gerçekleştirecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakımını ve takibini yapacak. Okullarda yapılan bu faaliyetler yakından takip edilecek ve çalışmalarıyla öne çıkan okullar “yeşil bayrak” ile tescil edilecek.