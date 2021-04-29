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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KPSS-2021/5 sonuçları son dakika: 15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları merak ediliyordu. ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 15:59:00 - 2021-04-29 16:00:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları haberi. 15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

 

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