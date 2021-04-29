Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
KPSS-2021/5 sonuçları son dakika: 15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları merak ediliyordu. ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı.
KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları haberi. 15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.