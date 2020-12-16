  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokol çerçevesinde Türk Kızılay ve Yeşilay'a 76 ilde 676 bin metrekare üzerindeki 20 hizmete hazır hazine taşınmazı bina tahsis edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:06:39 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, imzalanan iş birliği protokolü ile Türk Kızılay ve Yeşilay'a 76 ildeki bazı hazine taşınmazları 49 yıl süre ile bedelsiz tahsis edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla harekete geçilerek Türk Kızılay ve Yeşilay ile iş birliği protokolleri imzalandı.

Bakanlık, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanında ve kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak için talep ettiği hazine taşınmazları ile Türk Kızılay'ın afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri, korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, güvenli kan teminini sağlamak ve diğer kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere talep ettiği hazine taşınmazlarını 49 yıl süre ile bedelsiz tahsis etti.

Protokolle, 76 ilde 676 bin metrekare üzerindeki 20 hizmete hazır hazine taşınmazı bina, Yeşilay ve Türk Kızılay'ına tahsis edildi.

Buna göre, Yeşilay Rehabilitasyon ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak kullanılmak üzere 31 ilde toplam 140 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisi işlemi yapıldı.

Kızılay için ise 45 ilde 536 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı üzerinde kan bağış merkezi ve afet müdahale merkezi, aşevi, hizmet binası, depo, lojistik merkezi, hizmet ve sosyal tesis, geçici konaklama alanı, ilk yardım eğitim yeri gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz
Gündem

Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Trabzon’un Arsin ilçesinde seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul mü..
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Dünya

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay