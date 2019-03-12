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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MIPIM 21019’da Türkiye fuar açılışını gerçekleştirdi

Gayrimenkul sektörünün tüm dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan MIPIM, Fransa’nın Cannes şehrinde kapılarını açtı.

12 Mart 2019 Salı 17:15
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MIPIM 21019’da Türkiye fuar açılışını gerçekleştirdi

Gayrimenkul sektörünün tüm dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan MIPIM, Fransa’nın Cannes şehrinde kapılarını açtı. Türkiye’nin fuar açılışını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türk müteahhitleri Çin’in ardından ikinci sırada. 36 ülkede 11 milyar dolar yatırım yapıyoruz. İnşaat sektörümüzü 2019’un ikinci yarısından sonra da o piyasanın düzelmesiyle daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz" dedi.


Gayrimenkul sektörünün tüm dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan MIPIM, bugün 30’uncu kez kapılarını açtı. ALKAŞ’ın Türkiye temsilciliği yaptığı dünyanın en önde gelen gayrimenkul fuarı olan MIPIM’e Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Türkiye, 206 kurum ve kuruluştan oluşan temsil heyetiyle fuarın güçlü katılımcılarından biri olarak dikkat çekti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’nın ilk gününde Türkiye’nin fuar açılışını gerçekleştirdi. İstanbul standında, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019’a ilişkin, “3 günlük fuar ziyaretleri çerçevesinde 1 milyon kartvizit değiştiriyor. Bu birliktelik hem sektörümüz hem de sektörümüzün geleceği adına çok önemli” dedi.


Açılışın ardından konuşan Kurum, takvimler değişse de şehir merkezlerinde yaşarken gayrimenkul sektörünün önemini hiçbir zaman yitirmeyeceğini, o yıllara gelindiğinde de akıllı şehir uygulamalarının öne çıkacağını ifade etti.


Akıllı şehir uygulamalarına ilişkin yerel yönetimlerin hizmet vermeye gayret göstereceğini aktaran Kurum, bu noktada MIPIM’in doğru örneklerin alınacağı çok önemli bir fuar olduğunu vurguladı.


Fuara 100’ün üzerinde ülke, yaklaşık 4 bin yatırımcı ve 500’ün üzerinde de yerel yönetimin katıldığına işaret eden Kurum, Türk müteahhitliği ile her zaman övündüklerinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:


"Türk müteahhitliğine baktığınızda Çin’den sonra ikinci sıradayız. Yurt dışında devam eden taahhüdümüz 11 milyar dolara yakın. Bugün 11 milyar dolar bildiğim kadarıyla 36 ülkede yatırım yapıyoruz. 1972’den bugüne kadar da 367 milyar dolar yurt dışında yatırımımız oldu. Bu şu anlamda önemli, ülkemizde 440 bin müteahhit var ve birçok teknik personelimiz kendini yurt dışında temsil edebilir hale geldi ve orada proje çizebilir hale geldi. Ülkemizdeki inşaat sektöründe yurt dışına açılması öngörüsünü önümüze koyduğumuzda yurt dışında iş yapmak, bu fuarlara katılmak, bizim mimarlarımızın, mühendislerimizin yurt dışında faaliyetlerde bulunması çok önem arz ediyor. Bu anlamda doğrudan baktığımızda 250-300 sektörü ilgilendiren inşaat sektörümüzü 2019’un ikinci yarısından sonra da o piyasanın düzelmesiyle daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz"


Kurum, konuşmasının ardından fuara katılan firmaların standlarını ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:15
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