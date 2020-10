Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'deki deprem hakkında konuştu:

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'deki depreme ilişkin "Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler." dedi.

Bakan Kurum, Bornova ilçesindeki kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında bugün saat 14.51 itibarıyla Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, deprem sonrasında da 4 ve üzerinde 114 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Depremin Çanakkale, Manisa, Muğla, Aydın'da da hissedildiğini, alan arama tarama faaliyetlerinin bütün illerde devam ettiğini kaydeden Kurum, İzmir dışındaki illerden şu ana kadar problem bilgisi gelmediğini ifade etti.

Bakan Kurum, İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirerek, "Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılara hastanelerde her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı. Gerekli müdahale yapılmaktadır. 4 binamız tamamen çökmüş durumda. 4 binamıza ilişkin her binada, her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmakta. Her binanın başındaki ekiple AFAD Koordinasyon Merkezi irtibat halindedir. Arama kurtarma çalışmaları anbean buradan takip edilmektedir. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır. Aynı zamanda Kızılay'ımız, Hayrat, İHH ve Beşir yardım kuruluşlarımız sahada 12 bin kişiye sıcak çorba, yemek vermişlerdir. Gıda ile ilgili herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir." diye konuştu.

Saha sorumlulularının ihtiyaçları sürekli olarak kriz merkezine aktardığını kaydeden Kurum, kriz merkezinde AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile diğer bakanlıkların bakan yardımcılarının da fiilen koordinasyonu yürüttüğünü belirtti.

Bakan Kurum "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak." diyerek şöyle devam etti:

"Muhtarlarımızla takibimizi kaymakamlıklar eliyle yürütüyoruz. Kaymakamlarımızla irtibat halindeler. Oradaki herhangi bir gıda, yardım, giyecek, içecek ihtiyaçlarında Afet Koordinasyon Merkezine aktarmak suretiyle bu merkezden her türlü yardımı da yapılmaktadır. Elektrik, su, doğal gaz altyapısında herhangi bir problem yok. Ancak tedbiren kestiğimiz yerler var enkazın olduğa alanlarda, arama kurtarma faaliyetlerinin olduğu yerlerde ama herhangi bir altyapı hasarı söz konusu değil.

İlk etapta barınma ve arama kurtarma çalışmalarını yürüteceğiz. Barınma ve gıda ihtiyaçlarını şu an fiilen gidermiş durumdayız. Buna ilişkin herhangi bir ihtiyaç veya eksiklik söz konusu değil. Eşzamanlı hasar tespit çalışmalarına başladık. 322 kişilik ekibimiz sahada fiilen hasar tespit çalışmalarını yapmaktadır. Binaların hasar durumuna göre süreçte az, orta ya da ağır hasarlı binalar mülk sahiplerine bildirilecek."

- "Trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil"



Bakan Kurum deprem sonrasında yaşanan trafik yoğunluğuna da değinerek "Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler." dedi.

Vatandaşların toplanma alanlarında, kaymakamlıklar eliyle barınma ihtiyaçlarını giderebileceğini dile getiren Kurum, "Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün afetlerde bakanlarımızla yapılması gereken tüm çalışmaları el birliğiyle vatandaşlarımızın yarasını sarmak amacıyla hızlı bir şekilde yaptık. Dün Van'da, Dinar'da, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da ne yaptıysak İzmir'imizde de ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza da yapılması gereken çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.