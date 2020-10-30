Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'de) Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir ş