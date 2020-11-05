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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra 14 ilde 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda, bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir'den geldi. Sahada yoğun şekilde DASK hasar t
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra 14 ilde 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda, bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir'den geldi. Sahada yoğun şekilde DASK hasar t

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:55:06 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra 14 ilde 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda, bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir'den geldi. Sahada yoğun şekilde DASK hasar t
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