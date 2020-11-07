Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı:

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." dedi.

Bakan Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 8 gün geçtiğini, bu süreçte aralıksız bir şekilde AFAD İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantıları düzenlediklerini, istişarelerde bulunduklarını ve vatandaşın bu süreçten en hızlı şekilde çıkması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakanlar, bakan yardımcıları, vali, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantılarda son derece uyumlu, şeffaf, sürdürülebilir bir anlayışla çalışmaları yürütmeye gayret gösterdiklerini belirten Kurum, çalışmalara katkı verenlere teşekkür etti.

Kurum, sahada İzmirlilerle, muhtarlarla, esnafla mahalle mahalle gezdiklerini ifade ederek, taşınma süreçlerini koordine etmeye çalıştıklarını ve yeni yapılacak işlere ilişkin detaylı bir şekilde bilgilendirmeye gayret gösterdiklerini aktardı.

TOKİ Başkanlığı bünyesinde mimarların her gün, yeni yapılacak proje çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına dayalı bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Kurum, 15 gün içerisinde projelerin tamamlanacağını ve 1 ay içerisinde sahada inşaatlara başlanacağını belirtti.

- "Projelerimizi 1 yıl içinde teslim edeceğiz"

Kurum, projeler tamamlandığında İzmirlilerle mahalle toplantıları yapacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"7 proje alanında enkazlar ve enkazların etrafındaki alanlarda riskli binalarda projeler hazırlıyoruz. Bu 7 proje alanında da vatandaşımızı detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz. Bu alanlarda yerinde uygulama yapacağız. 2+1 yapacağız ve zemin + 5 katı geçmeyecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Diğer ağır hasarlı veya yerinde '2+1 istemiyorum ben rezerv alandan istiyorum' diyen vatandaşlarımız için de şehir hastanemizin hemen arkasında yer alan şu an 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda çalışıyoruz.

Alanı büyütebilecek çalışmayı da Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte yürütüyoruz. Burası oldukça sağlam bir zemin, tüm İzmir'e manzara açısından hakim. Oldukça uygun bir yerleşim alanı içinde İzmir yerel değerlerini koruyacağımız, İzmir'in mimarisine özgü bir planlama yapıyoruz. Sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, camisiyle, içindeki kültür merkezleri ile çok örnek bir şehircilik anlayışı ile projelerimizi yapıp orada da bir ay içerisinde projelerimize başlayıp bir yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

- "Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sahada gezdiklerinde diğer mahallelerde de kentsel dönüşümle ilgili, depremde ağır hasar görmemiş, hasarsız veya az hasarlı alanlarda de taleplerin olduğunu belirterek, bu kapsamda tüm İzmir genelinde bir çalışma başlattıklarını ve çalışmanın katılımcı olacağını söyledi.

Söz konusu çalışmada vatandaşın, ilçe belediyelerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer alacağını ifade eden Kurum, bakanlık olarak bu alanlarda verilebilecek her türlü teknik, maddi desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Sahada 7 bin 127 personelin 1007 araçla hizmet verdiğini, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının önümüzdeki hafta çarşamba günü neticeleneceğini bildiren Kurum, "Ağır hasarlı binalarımızın yıkım sürecini de Valiliğimiz koordinasyonunda bir ekibimizle yürütüyoruz. Oralarda da taşınma sürecini sağlıklı, güvenli şartlarda yaparak vatandaşımızı bu noktada taşınacağı alanlara götürmek ve binaların yıkım sürecini bu alanlarda başlatacak çalışmalar da yürütülmektedir." diye konuştu.

- "Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak çadır kentlerimizi oluşturuyoruz"

Bakan Kurum, 31 yaralı vatandaşın hastanelerde tedavilerinin devam ettiğine işaret ederek, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kovid salgınıyla ilgili bir mücadelemiz var. Çadır kentlerimizde kuracağımız konteyner kentimizde bu hassasiyetleri de gözeterek temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak çadır kentlerimizi oluşturuyoruz. Bu kapsamda, tüm ihtiyaçları da bu süreçte tek elden yöneterek buradaki ortamları daha steril hale getirecek adımları atıyoruz." dedi.

Hasar tespitleri için sahada aktif çalışan 1572 uzmanın olduğunu bildiren Kurum, depremin en çok hissedildiği Bayraklı'daki 4 mahallede tespitleri tamamladıklarını söyledi.

Kurum, "Bayraklı'nın tamamını bugün, İzmir genelini de inşallah önümüzdeki hafta salı, çarşamba günü toparlıyor olacağız. Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık toplam bina 309, bağımsız bölüm olarak da 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı. 3 bin 152 az hasarlı, 372 de orta hasarlı binamız var. " bilgisini paylaştı.

- "Hasarlı hiçbir binada eğitim yapılmayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin ardından okullarda yapılan hasar tespitine ilişkin de şu bilgileri aktardı:

"Dün Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. İzmir'de okullarımızda 1 hafta daha eğitim, öğretime ara verildi. Bu süreçte okullardaki hasar tespit çalışmalarını da yürütüyoruz. Şu ana kadar İzmir'de depremden etkilenen ilçelerimizde bulunan 857 okulda hasar tespit çalışması yapılmıştır. 5 okulumuz ağır, 18 okulumuzun da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Valimiz bu okullardaki taşınma süreçlerini başlatıyor. Bu okullardaki öğrencilerin de mahalledeki en yakın okula transferi şekliyle bu süreci yürütüyor olacağız. Vatandaşlarımız, velilerimiz müsterih olsunlar. Hasarlı hiçbir binada eğitim, öğretim yapılmayacaktır. Bu noktada hasar tespitlerimiz bu hafta içinde tamamlanıp taşınma sürecini de aynı şekilde Valiliğimiz koordinasyonunda yapmış olacağız."

- "Bayraklı ve diğer ilçelerimizde aldığımız talep toplamı 3 bin 370"

Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı ve Buca ilçelerindeki muhtarlıklarda kurdukları koordinasyon çadırlarında başvuru ve talepleri almaya devam ettiklerini belirten Kurum, "Bugüne kadar Bayraklı ve diğer ilçelerimizde aldığımız talep toplamı 3 bin 370, bu talepleri de hızlı bir şekilde karşılamaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Hasar tespitleri vatandaşların, "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden detaylı bir şekilde öğrenebileceklerini anımsatan Kurum, "Toplamda şu an için yerinde ve rezerv alanlarda 5 bin konutluk örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerimizi yaptık ve bu noktada çalışmalarımız sürüyor. Tabii hasar tespitler çerçevesinde sayıya göre bu çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz de mevcuttur." ifadelerini kullandı.

- "5 bin civarında orta hasarlı konutumuz var"

Ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkılan binalara ilişkin yardım süreçlerinin düzenli bir şekilde yapıldığını dile getiren Kurum, orta hasarlı binalara ilişkin de yardım sürecini başlattıklarını bildirdi.

Ağır hasarlı binalarda ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapacaklarını daha önce açıkladıklarını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"5 bin civarında orta hasarlı konutumuz var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün itibarıyla başlatmış durumdayız. Bu yardımlar için vatandaşlarımız İzmir Valiliği'mizle, internet sitemiz üzerinden hem binaların durumunu buradan öğrenebilirler hem de taşımaya ilişkin taleplerini 'Ben kira yardımı almak istiyorum, ben konteyner kente gitmek istiyorum. Ben işte ev sahibiyim şu kadar taşıma yardımına veya bunun dışındaki ihtiyaçlarım var.' bunların tamamına bu internet sitesi üzerinden başvurabilirler."

- "Bunun için de 16 gün kaldı"

Koordinasyon çadırlarında ve kaymakamlıklarda da başvuruların alındığını hatırlatan Kurum, AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşların da 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle ödemelerini yapabileceklerini söyledi.

Daha önceki depremlerde vatandaşın daha az ödemesine imkan tanımak amacıyla maliyetlerde yüzde 40-50'ye varan oranlarda indirim yaptıklarını hatırlatan Kurum, İzmir'de çıkacak maliyetler çerçevesinde bunun bir benzerinin yapılacağını ifade etti.

Bunun da, proje altyapısı bedelleri dahil devletin, yüzde 50'ye varan bir katılım sağlayacağı bir çerçevede yürütüleceğine işaret eden Kurum, ağır hasarlı değil ama binası riskli olarak projeye dahil olan vatandaşların süreçlerinin de bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütüleceğini aktardı.

Kurum, bu çerçevede de AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşların yakın şartlarda, kira öder gibi kiranın da altında bir bedelle ev sahibi olabileceklerini belirtti.

Bayraklı'da 1000, Bornova'da 312 konteynerlik çalışmaların AFAD tarafından hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Kurum, bunun için de 16 gün kaldığını dile getirdi.

- "Şu an 944 boş çadırımız var"

Barınma ihtiyaçları için de 2 bin 700 çadırın kurulu vaziyette beklediğini belirten Kurum, "Şu an 944 boş çadırımız var ve çadırlarda da 6 bin 408 vatandaşımız kalıyor. Kızılayın koordinasyonunda yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar verdiğimiz yemek hizmeti, 500 bini aşmış durumdadır." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünce 4 çadır yerleşkesine poliklinik hizmetleri verebilmek amacıyla bir poliklinik çadırı kurulduğu ve buralarda da vatandaşların her türlü sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini veren Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Gençlik Spor il müdürlükleri, Türk Kızılayı ve il müftülüğünün de çocuklara psiko-sosyal destek verildiğini aktardı.

"Şu ana kadar 30 bin çocuğumuzla ve yetişkinimizle görüşme gerçekleştirildi." diyen Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çadır kentlerde randevulu bir şekilde giyimle ilgili ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

Kurum, bundan sonraki sürecin binaların taşınma ve yapım süreci olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah hızlı bir şekilde bu süreci de tamamlayıp daha önceki depremlerde olduğu gibi burada da hızlı aksiyon alıp şeffaf bir şekilde süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz. Ben bu sürece katkı sağlayan tüm katılımcılara, çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu katıldı.