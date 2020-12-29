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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim" çağrısı yaptı
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim" çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:41:57 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim" çağrısı yaptı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." çağrısı yaparak bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı videoyu paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ve gürültü kirliliğinin önlenmesinde etkili olan gürültü bariyerlerinin işlevini anlatan videoya yer verdi.

Kurum, paylaşımda, "Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım. Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

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