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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz."
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz."

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:50:10 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz."
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