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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-07 18:22:46 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

İzmir'de 30 Ekim'deki depremde evleri zarar gören için vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda oluşturulan çadır kentte incelemelerde bulunan Bakan Kurum, İzmir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sosyal giyim mağazasını ve Afet Koordinasyon çadırını gezdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, sorularını da cevaplandırdı.

Evi hasar gördüğü için kızıyla beraber çadıra yerleştirilen 80 yaşındaki Fidan Kaya'ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Kurum, yaraların hep beraber hızlıca sarılacağını kaydetti.

Bakan Kurum, bedensel engelli Arzu Özdel'in (76) yalnız yaşadığını belirterek, "Bana bir tek göz oda verin, orada oturayım" demesi üzerine de Özdel'in bir misafirhaneye yerleştirilmesi talimatı verdi.

Özdel teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

- Depremzedelerden çay daveti

Bakan Kurum, bir çadır önüne kurulan soba etrafında çay içen depremzede gençlerin çay daveti üzerine onların yanına oturarak sorularını cevapladı ve ikram ettikleri çayı içip patlattıkları mısırdan yedi.

Zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Kurum, "Allah bir daha böyle kaza, bela vermesin. İnşallah hızlı şekilde yeni konutları yapıp bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir çadırda Ramazan Bozkurt ve 11 yaşındaki görme engelli kızı Belinay Bozkurt ile sohbet eden Kurum, bu ailenin bir misafirhaneye yerleştirilmesi için talimat verdi.

Depremzedelerden Damla Soytürk de ihtiyaçlarının giderilmesi nedeniyle Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Devletimiz sağ olsun. Her türlü arkamızda. Allah razı olsun sizden. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum." dedi.

Çocuklarla da konuşan ve onlara kitap hediyen Kurum, çadır kent alanındaki halı sahada futbol oynayan Altınordu Futbol Okulu öğrencileri ile sohbet etti.


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