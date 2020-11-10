Çevre ve Şehircilik Bakanı: İzmir’de 4 bin 500 yıkılacak bina var

Sahada 7 bin 100 personelle, 1000'e yakın araç ve ekipmanla vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanmaya devam ettiği bilgisini veren Kurum, hasar tespit çalışmalarının 90 bin 813 binada tamamlandığını, yaklaşık 4 bin 500 acil ve yıkılacak bina sayısı bulunduğunu aktardı. Tüm çadırlara uğrayarak, depremzedeleri misafirhane, otel ve yurtlara davet ettiğini belirnten Kurum, kira ve taşınma yardımı kapsamında vatandaşlara 14 milyon lira ödendiğini de söyledi. Kurum, bir süre sohbet ettiği 86 yaşındaki Nevin Narat'a evinin bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Narat'ın, "86 yaşındayım görür müyüm?" sorusuna ise "Allah uzun ömürler versin teyzeciğim, görürsün inşallah” yanıtını verdi.