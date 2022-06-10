Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımları başladı mı? KPSS 2022/9 tercih kılavuzu:

KPSS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS 2022/9 tercih kılavuzu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı detayları belli oldu. Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 15 Haziran 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. KPSS 2022/9 tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hangi branşlarda alım yapıyor?

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