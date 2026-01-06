  • İSTANBUL
Çevre katliamına komik para cezası
Yerel

Çevre katliamına komik para cezası

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Mersin'in Silifke ilçesinden geçen turkuaz rengiyle bilinen Göksu Nehri'nin siyah akmasına neden olduğu ortaya çıkan tesise 1 milyon 337 bin TL ceza kesildi.

Silifke ilçesinin ortasından geçerek Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri, bir hafta önce siyah renkte akmaya başlamıştı. Kötü kokunun da etkisini gösterdiği ve canlılara zarar vereceği endişesine neden olan bölgede geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmıştı. Yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir pirina işleme tesisinde zeytin atığı ile kirlenmiş suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. Bunun üzerine işletmeye 1 milyon 337 bin TL ceza kesildiği açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'ne bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir pirina işleme tesisinde zeytin atığı ile kirlenmiş suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu gereği işletmeye 2 katı ceza uygulanarak toplam 1 milyon 337 bin TL ceza verildi" denildi.

