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Çevre katilleri 'İnce' dedi

Türkiye genelinde yapılan 24 Haziran seçimlerinde hezimet yaşayan müzmin muhalefetin can simidi, 2 bine yakın sakiniyle Acarkent sakinleri oldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:22
Çevre katilleri 'İnce' dedi

Türkiye’nin geleceğinin yapıldığı oylamada AK Parti; Beykoz genelinde yüzde 46 oy alırken, CHP, ise yüzde 28’te kaldı. İlçede CHP sadece Acarkent mahallesinde kendi rekorunu kırdı. Ormanların katledilerek villalar ve konakların dikildiği Acarkent’te CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rekor bir oy aldı.

VİLLACILARIN RENGİ BELLİ

Orman talanı yapılarak inşa edilen, Acarkent ve Beykoz Konakları’nın bulunduğu Acarlar Mahallesi’nde oturan villa ve konak sahipleri oylarını CHP’den yana kullandı. Acarlar Mahallesi’nde milletvekili seçimlerinde CHP yüzde 65 ile birinci parti çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 635 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gel bakalım Muharrem” diye çağırdığı Muharrem İnce, Acarlar’dan 3 bin 620 oy aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:22
  1. acarkent villaları
  2. Acarkent ve Beykoz Konakları

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