Çevre İllerden Talep Artıyor: Gaziantep Sağlıkta Güvenin Adresi

Artan nüfus ve bölgesel sağlık ihtiyaçları doğrultusunda; yeni açılan kamu hastaneleri, ek hizmet binaları ve Aile Sağlığı Merkezleri ile sağlık hizmet sunumu daha da güçlendirildi. Hayata geçirilen yeni tesisler sayesinde hem şehir merkezinde hem de ilçelerde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı.

Gaziantep, yalnızca kendi nüfusuna değil çevre illerden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunan güçlü bir merkez haline geldi. Özellikle ileri tetkik, tedavi, cerrahi işlemler ve nitelikli hizmetler için çevre illerden Gaziantep’e yönelen hasta sayısında artış yaşandı.

Anne ve Bebek Sağlığı Öncelikli Alan Oldu

Gaziantep’te 2025 yılı içerisinde il genelinde 45 bine yakın doğum gerçekleşti. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında; gebelik izlemleri, doğuma hazırlık eğitimleri, anne dostu hastane uygulamaları ve yenidoğan bakım hizmetleri titizlikle sürdürüldü. Anne ve bebek sağlığını merkeze alan hizmetlerle güvenli doğum süreçleri desteklendi.

225 Bin Ameliyat, Özellikli Cerrahiler Bölgeye Hizmet Verdi

2025 yılı boyunca kamu hastanelerinde 225 bin ameliyat gerçekleştirildi. Özellikle Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan ileri düzey ve özellikli ameliyatlar, kenti yalnızca kendi nüfusuna değil çevre illere de hizmet veren bir sağlık üssü konumuna taşıdı. Nitelikli cerrahi işlemlerde hasta güvenliği ve hizmet kalitesi ön planda tutuldu.

Anjiyoda Kamunun Gücü

Gaziantep genelinde yıl içerisinde gerçekleştirilen yaklaşık 20 bin anjiyo işleminin yarısından fazlası kamu hastanelerinde yapıldı. Bu veriler, özellikle acil kardiyovasküler müdahalelerde kamu sağlık tesislerinin güçlü kapasitesini ve güvenilirliğini ortaya koydu.

Sunulan bu hizmetlerle Gaziantep, yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illerden gelen vatandaşlara da güvenilir sağlık hizmeti sunan önemli bir merkez haline geldi.