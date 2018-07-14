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Çevre dostu projeye LEED gold sertifikası

Çevre ve kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkmasıyla müşterilerinden takdir gören Tahincioğlu’nun Nidapark Seyrantepe projesi LEED Gold sertifikasını aldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:51
Çevre dostu projeye LEED gold sertifikası

28 katlı iki bloktan oluşan 368 daireli Nidapark Seyrantepe projesinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 seçenekleri yer alıyor.

Çevrenin daha sağlıklı ve yaşanabilir olmasını amaçlayan Leed sertifikasyon sistemi; sürdürülebilir araziler, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, yerleşim ve ulaşım, iç mekân kalitesi, inovasyon ve bölgesel öncelik kredileri gibi bütünleştirici süreci kapsayan tasarım ölçütlerini esas alıyor.

ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen Leed Gold Sertifikası’nı alarak çevreye duyarlı projelere veriliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:51
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