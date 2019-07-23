Çevre belediyeciliğinin öncüsü Çiğli Belediyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık” konusunda örnek belediye gösterilen Çiğli Belediyesi’ni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Etkin Kentsel Atık Yönetimi Projesi” kapsamında incelemelerde bulunmak üzere teknik bir heyet ziyaret etti.

Temiz ve yaşanabilir çevre anlayışıyla hayata geçirdiği “Sıfır Atık” projesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnek belediye seçilen Çiğli Belediyesi, çevre dostu uygulamalarıyla İzmir başta olmak üzere ülke genelindeki diğer belediyelere öncülük etmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Etkin Kentsel Atık Yönetimi Projesi” kapsamında, BM Ankara Ofisi,Kilis Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi yetkililerinden oluşan 9 kişilik heyet, Çiğli Belediyesi’nin atıkların toplanması konulu hizmet ve projelerini yerinde incelemek için Çiğli’ye geldiler.

“Sıfır Atık” uygulamaları yerinde incelendi

Aralarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ankara Ofisinden Proje Yöneticisi Okşan Gürtuna Haliloğlu ve diğer BM yetkilileri, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açalan’ın bulunduğu heyet ilk olarak Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün ev sahipliğinde yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı. Heyet daha sonra Kilis ve Haliliye’de de hayata geçirilmesi planlanan projelerin Çiğli’deki uygulamalarını yerinde inceledi ve Çiğli Belediyesi yetkililerinden sunulan hizmetlerin içeriği ve uygulanma yöntemleri hakkında bilgi aldı.

Örnek belediye

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre konusunda duyarlı bir belediye olduklarının altını çizerek, “Uygulamalarımızla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnek belediyelerden biri olarak seçildik. Bu durum motivasyonumuzu artırdı. BM yetkilileri ile farklı belediyelerin temsilcilerini ilçemizde ağırladık ve sıfır atıkla ilgili uygulamalarımızı yerinde gösterdik. Bazı belediyelerde de bu sistemin uygulanması düşünülüyor. Başka belediyeler için referans gösterilmekten dolayı mutlu olduk. İhtiyacı olana belediyelere yapabileceğimiz her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.