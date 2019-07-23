0553 313 94 23

Çevre belediyeciliğinin öncüsü Çiğli Belediyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık” konusunda örnek belediye gösterilen Çiğli Belediyesi’ni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Etkin Kentsel Atık Yönetimi Projesi” kapsamında incelemelerde bulunmak üzere teknik bir heyet ziyaret etti.

23 Temmuz 2019 Salı 11:05
Çevre belediyeciliğinin öncüsü Çiğli Belediyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık” konusunda örnek belediye gösterilen Çiğli Belediyesi’ni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Etkin Kentsel Atık Yönetimi Projesi” kapsamında incelemelerde bulunmak üzere teknik bir heyet ziyaret etti.


Temiz ve yaşanabilir çevre anlayışıyla hayata geçirdiği “Sıfır Atık” projesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnek belediye seçilen Çiğli Belediyesi, çevre dostu uygulamalarıyla İzmir başta olmak üzere ülke genelindeki diğer belediyelere öncülük etmeye devam ediyor.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Etkin Kentsel Atık Yönetimi Projesi” kapsamında, BM Ankara Ofisi,Kilis Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi yetkililerinden oluşan 9 kişilik heyet, Çiğli Belediyesi’nin atıkların toplanması konulu hizmet ve projelerini yerinde incelemek için Çiğli’ye geldiler.



“Sıfır Atık” uygulamaları yerinde incelendi


Aralarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ankara Ofisinden Proje Yöneticisi Okşan Gürtuna Haliloğlu ve diğer BM yetkilileri, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açalan’ın bulunduğu heyet ilk olarak Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün ev sahipliğinde yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı. Heyet daha sonra Kilis ve Haliliye’de de hayata geçirilmesi planlanan projelerin Çiğli’deki uygulamalarını yerinde inceledi ve Çiğli Belediyesi yetkililerinden sunulan hizmetlerin içeriği ve uygulanma yöntemleri hakkında bilgi aldı.



Örnek belediye


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre konusunda duyarlı bir belediye olduklarının altını çizerek, “Uygulamalarımızla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından örnek belediyelerden biri olarak seçildik. Bu durum motivasyonumuzu artırdı. BM yetkilileri ile farklı belediyelerin temsilcilerini ilçemizde ağırladık ve sıfır atıkla ilgili uygulamalarımızı yerinde gösterdik. Bazı belediyelerde de bu sistemin uygulanması düşünülüyor. Başka belediyeler için referans gösterilmekten dolayı mutlu olduk. İhtiyacı olana belediyelere yapabileceğimiz her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta ekiplerinden pazar denetimi
    1. Zabıta ekiplerinden pazar denetimi
    2. Büyükşehirden en keyifli okul: Çevre..
    3. Türkiye’de Azeri yatırımların payı..
    4. Kodalak: Ülkemizde 15 Temmuz..
    5. Sanko’nun patronu eğitimcilerin de..
    6. Beşiktaş’ta taktik zamanı!
    7. Köyün "şehirli kadınları"ndan bal..
    8. Filmdeki detayı bulana dizüstü..
    9. Yürümeye 15 yıl sonra başladı, usta..
    10. Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl ve..
    11. Babadağ'ın vazgeçilmezleri: "Kadın..
    12. Yeni Malatyaspor’dan Ghaylen Chaaleli..
    13. Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası..
    14. Milli Görüş’ün efsane eğitimcisinden..
    15. TCMB'den repo ihalesi
    16. Çevre belediyeciliğinin öncüsü Çiğli..
    17. Alacak verecek davasında kan aktı
    18. 7 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini..
    19. Hastalara nefesle destek tedavi
    20. "TL faizlerde gerileme olacak"
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar