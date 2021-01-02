Cevizli revani tarifi | Cevizli revani nasıl yapılır?

Cevizli revani tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Keki için; 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ

Kreması için; 1 poşet krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt, 1 su bardağı irmik,1 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1 kahve fincanı ceviz içi

Şerbeti için; 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 kahve fincanı portakal suyu, 1/2 adet limon

Cevizli revani nasıl yapılır?

Önce şerbeti kaynatmanız gerekir. Kaynayan şerbet koyulaşana kadar orta ateşte kaynatmaya devam ediniz. Şerbet koyulaşınca ocaktan alın ve şerbeti soğutabilirsiniz.

Öncelikle fırını 180 derece alt üst ayarda açıp ısıtınız. Daha sonra yumurta ve şekeri güzelce çırpmanız gerekir.

Ardından sıvı yağ ve yoğurdu döküp mikserle birkaç saniye çırpıp mikseri kaldırabilirsiniz. Unu, kabartma tozunu, vanilyayı ve karbonatı eleyerek eklemelisiniz. Daha sonra ceviz ve portakal rendesini ekleyip bir kaşık veya spatula ile karıştırabilirsiniz.

Yağlanmış kek kalıbına dökün ve tezgâha üç kere vurun. Burada hava kabarcıkları olmamasına dikkat edin.

İçi güzel pişene kadar fırından çıkarmayın. Fırından almadan kürdan testi yapmayı unutmayın. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıkınca soğuk şerbeti hemen üstüne dökün ve şerbeti çekince tatlınızı kalıbından ters çevirerek çıkartabilirsiniz.

Artık isterseniz kremayı hazırlayıp üzerine katman olarak dökerek isterseniz sade olarak servis edebilirsiniz, Afiyet olsun