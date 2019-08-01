Cevizli patlıcan sarma | Gürcü usulü bu lezzeti mutlaka denemelisiniz!
Farklı ve hafif bir lezzet arayanlara, her lezzeti içerisinde barındıran naif bir mezeyle tanıştırmak isterim: Cevizli patlıcan sarma01 Ağustos 2019 Perşembe 15:02
Gürcü mezesi olarak da bilinen cevizli patlıcan sarma, oldukça lezzetli ve hafif bir yemek. Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz cevizli sarmayı, her öğün tüketebilirsiniz.
Malzemeler
- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
- 4 adet uzun patlıcan
- 2 diş sarımsak
- tuz, pulbiber, karabiber, kişniş, safran
- 1 çay kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı nar ekşisi
Yapılışı
Öncelikle patlıcanları yıkayıp, uzun uzun dilimleyin. Acısının çıkması için tuzlu suda bir süre bekletin.
Patlıcanları kuruladıktan sonra, yağ içerisinde kızartın.
Diğer tarafta ince çekilmiş cevizleri genişçe bir kaba alın. İçine tuzu ,safranı,kişnişi,ezilmiş sarımsağı, sirke ve nar ekşisini ilave edip güzelce karıştırın.
Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı kadar patlıcanların içine koyup güzelce sarın.
Ardından servis için tabaklara dizip, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
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