Cevizli lokum nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt,

1 su bardağı ılık su,

1 paket instant maya (10 gr),

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı tuz,

4 su bardağı un.

Hamuru Açmak İçin:

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağı.

İçi İçin:

1,5 su bardağı rondo da iri çekilmiş ceviz,

1 yemek kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı tarçın,

1 çay kaşığı yeni bahar.

Üzerinin Sosu İçin:

1 adet yumurta sarısı,

Hamurları yağladıktan sonra kalan yağ (yaklaşık yarım çay bardağına yakın),

1 yemek kaşığı yoğurt.

CEVİZLİ LOKUM YAPILIŞI

Bir kaba ılık sütü, ılık suyu, tuzu, şekeri ve mayayı ekleyip maya eriyene kadar karıştıralım.

Üzerine azar azar unu ilave edip ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım.

Hamurun üzerini streç ile kapatıp hamur iki katına çıkana kadar yaklaşık 45 dakika mayalandıralım.

İçi için; bir kaba iri çekilmiş cevizi, toz şekeri, tarçını ve yeni baharı koyup karıştıralım.

Mayalanan hamuru elimizi sıvı yağa batırıp iki parçaya ayıralım.

Tezgahı yağlayalım.

Elimizi sürekli yağlayıp hamurun üzerine bastırarak açabildiğimiz kadar açalım. Yağ miktarı çok olacak diye korkmayın.

Açtığımız hamurun üzerine her yerine gelecek şekilde cevizli harçtan serpelim.

Hamuru bir kenardan başlayıp diğer kenar uca kadar rulo şeklinde saralım.

Rulo yaptığımız hamuru 3 parmak genişliğinde keselim.

Cevizli bölümü üste gelecek şekilde yağlanmış büyük kare borcama az aralıklı dizelim.

Kalan ikinci hamura da aynı şekilde hazırlayalım.

Hazırladığımız cevizli lokumları tepside 30 dakika daha mayalandıralım.

Üzeri için; bir kaba yumurta sarısını, yağı ve yoğurdu ekleyip çırpalım.

Yumurta sarılı karışımı kaşıkla lokumların üzerine gezdirelim.

Önceden ısıtılmış 175° fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 45 dakika pişirelim.

Fırından çıkan cevizli lokumun üzerini temiz bir bezle örtüp 10-15 dakika dinlendirelim.

Buram buram tarçın yeni bahar kokan yumuşacık cevizli lokumumuzu sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun.