Cevizli közlenmiş biber salatası tarifi
Sevilen salatalardan cevizli közlenmiş biber salatası nasıl yapılır?10 Eylül 2018 Pazartesi 19:43
MALZEMELER
10 adet közlenmiş kırmızı biber
Yarım demet maydanoz
4 diş dövülmüş sarımsak
Ceviz içi ( miktarı tercihinize kalmış)
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
Zeytinyağı
CEVİZLİ KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI TARİFİ VE YAPILIŞI:
Közlenmiş kırmızı biberleri iri iri doğrayıP bir kaba alın. Maydanozları ince ince kıyın, ilave edin. Ceviz, sarımsak ve diğer malzemeleri ilave edip iyice karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun.
YORUM YAZ