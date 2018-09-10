Cevizli közlenmiş biber salatası tarifi

MALZEMELER

10 adet közlenmiş kırmızı biber

Yarım demet maydanoz

4 diş dövülmüş sarımsak

Ceviz içi ( miktarı tercihinize kalmış)

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Zeytinyağı

CEVİZLİ KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI TARİFİ VE YAPILIŞI:

Közlenmiş kırmızı biberleri iri iri doğrayıP bir kaba alın. Maydanozları ince ince kıyın, ilave edin. Ceviz, sarımsak ve diğer malzemeleri ilave edip iyice karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun.