Ceviz Suyunun sağlığa ve cilde faydaları

Ceviz suyu, halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalp ve beyne olan yararlarının yanı sıra vücuttaki tüm kas sistemine, sinir sistemine, zayıflamaya, cilde ve mide hastalıkları gibi birçok yerine olumlu etki sağlıyor.

Ceviz Suyu Nasıl Hazırlanır?

Ceviz suyu hazırlamak oldukça basittir. 2 adet cevizin kabuklarını kırın ve içlerini ayırın. Ceviz içlerini bir bardak suya koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda ceviz suyunu yavaş yavaş için. Suyu içtikten sonra kalan cevizleri yiyin. Yaklaşık yarım saat sonra kahvaltı yapabilirsiniz.

Ceviz suyu nasıl tüketilir

Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir. Zayıflamak için tüketiliyorsa istenilen kiloya düşene kadar her gün bir bardak ceviz suyu içilmelidir.

Ceviz Suyunun Sağlığa Faydaları

Uzmanlar, ceviz suyunun metabolizma hızlandırıcı etkisi nedeniyle kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmelerini öneriyor. İçerdiği protein özleri, vitaminler ve mineraller sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir ve yağ yakma hızını artırır. Böylece vücuttaki istenmeyen yağ birikintileri yavaş yavaş erir.

Ceviz suyunun faydalı maddeler sayesinde kolesterol değerini dengelediği ve bu özelliği ile kalp damar hastalıkları riskini önlediği bilinmektedir.

Ceviz suyunda bulunan Omega-3 ve magnezyum, kolesterolü düşürmesinin yanı sıra kalp krizi geçirme riskini de azaltır.

Tiroid hormonunun dengeli bir şekilde salgılanması çok önemlidir. Uzmanlar, tiroidin doğal olarak dengelenmesi için haftada iki kez ceviz suyu tüketilmesini tavsiye ediyor.

Ceviz suyu, içerdiği faydalı bileşenler sayesinde daha enerjik ve güçlü olmanızı sağlayarak yaşam kalitenizi iyileştirir.

Ceviz suyu, kan şekerini dengelemesi ve vücuttaki kan akışını hızlandırması sayesinde, kişiyi daha enerjik ve kuvvetli hissettiren bir enerji kaynağıdır.

Ceviz suyunda bulunan vitaminler ve mineraller beyin işlevini güçlendirir ve böylece ilerleyen yaşlarda Alzheimer hastalığının gelişme riskini azaltır.

Ceviz suyu hamilelikte bebeğin gelişimini desteklerken, aynı zamanda emzirme sırasında süt kalitesini arttırır ve bebek için gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Ayrıca hem hamilelik hem de emzirme döneminde aşırı kilo alımını önler.

Bağırsakları temizler ve sindirim sisteminin işlevlerini güçlendirir.

Tırnak ve saçları güçlendiren vitamin ve mineraller içerir. Ceviz suyu sayesinde, daha güçlü ve parlak saçlara ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak mümkündür.

Ceviz Suyunun Cilde Faydaları

-Sedef, egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde faydalıdır.

-Sivilce ve siyah nokta oluşumunu azaltır.

-Ciltteki kolajen üretimini arttırır.

-Cilde nemlendirir.

-Erken yaşlanmayı önler ve genç bir görünüm sağlar.

-Tırnak kırılmasını önler.

-Saç dökülmesini önler.

-Herhangi bir rahatsızlığınız veya alerjiniz varsa bir uzmana danışmadan ceviz suyunu içmemenizi öneririz.