Ceviz suyu nasıl hazırlanır? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kişi sağlıklı beslenme konusunda daha hassas davranmaya başladı. Uzmanlar, güçlü bağışıklık sistemi için mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca et, süt, balık ve kuruyemişin de ölçülü yenmesi söyleniyor. Ancak uzmanlar bilinçsizce tüketilen bitkilerin, çayların yarardan çok zarara sebep olduğunu ifade ediyor. Son dönemde pek çok kişi suda ceviz beklettiklerini ve her sabah bu suyu içtiklerini belirtiyor. Peki, suda bekletilen ceviz faydalı mı?

Ceviz suyu faydaları | Suda bekleyen cevizin yararları nedir?

Ceviz sağlık açısından son derece yararlı yemişlerdendir. Elbette ceviz içerdiği yağ sebebiyle kesinlikle ölçülü tüketilmelidir. Geceden bir bardak suyun içerisine bir tam cevizi koyun. Sabah hem suyu için hem de cevizi yiyin. Her sabah bu yöntemi uygulamaya devam ederseniz vücudunuzda önemli değişiklikler yaşanacaktı.

Sık sık sindirim sorunlarından yakınanlar için ceviz ve su ikilisi muhteşem bir ilaçtır. Düzenli olarak bu yöntemi uygulayarak şişkinlik, gaz ve kabızlık sorununa nokta koyabilirsiniz.

Ceviz içerdiği vitamin ve minarellerle sağlık için son derece önemlidir. Hazırladığınız bu suyu içerek ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olabilirsiniz. Cevizli su sayesinde akne sorunuzla da vedalaşabilirsiniz.

Cevizli su metabolizmayı hızlandırma özelliğine sahip. Düzenli olarak tüketildiğinde cevizli su kilo vermenize yardımcı olur.

Ceviz ve cevizli su saçlarınızın ve tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olur.

Kadınların pek çoğu regl dönemlerinde sancılar çeker. Cevizli su adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Ceviz sakinleştirici özelliğe sahiptir. Ceviz ve su karışımı uyumadan önce içtiğinizde uyku problemleriniz ortadan kalkacaktır.

Ceviz ve su karışımı hamileler ile emziren kadınlar için tavsiye ediliyor.

Tansiyonu dengeleyen karışım aynı zamanda Alzheimer gibi hastalıklara karşı da koruyucudur.