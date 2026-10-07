Ceviz silkelemek için ağaca çıktı! 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Burdur Ağlasun'da ceviz toplamak için ağaca çıkan 72 yaşındaki Ramazan Kalyon, dengesini kaybederek düştü.
Burdur’un Ağlasun ilçesinde ceviz hasadı sırasında acı bir olay yaşandı.
Olay, dün Ağlasun'a bağlı Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ramazan Kalyon, silkelemek için çıktığı ceviz ağacından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Kalyon'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kalyon'un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.