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Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?

Hem lezzetli hem de doyurucu bir gıda olan ceviz düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Cevizi dalından toplamak ve ayıklamak ise son derece zahmetli bir iştir. Bu zahmetli uğraş sırasında hem ellerde hem de giysilerde ceviz lekesi yani ceviz karası lekesi oluşur. İşte, merak ettiğiniz “Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?” sorusunun yanıtı…

19 Eylül 2019 Perşembe 19:13
Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?

Hem lezzetli hem de doyurucu bir gıda olan ceviz düzenli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Cevizi dalından toplamak ve ayıklamak ise son derece zahmetli bir iştir. Bu zahmetli uğraş sırasında hem ellerde hem de giysilerde ceviz lekesi yani ceviz karası lekesi oluşur. İşte, merak ettiğiniz “Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?” sorusunun yanıtı… 

Ceviz sağlık için son derece kıymetlidir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde ceviz kalp ve damar sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı önleyicidir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olmasına rağmen cevizi dalından toplamak, ayıklamak son derece zor bir iştir. Cevizleri temizlerken ise ellerde ve giysilerde lekeler olur. İşte, bu lekelerden kurtulmanın püf noktası…

Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?

Giysilerdeki ceviz lekesinden hızlıca kurtulmak istiyorsanız; hızlı hareket etmeniz çok önemli. Lekelenen giysiyi hızlıca çıkarıp soğuk suyla akıtın. Aman sıcak ya da ılık su kullanmayın. Bu durum yalnızca lekenin kalıcı olmasına yol açar.

Soğuk suyla yıkadıktan sonra lekenin üzerine 3-4 çay kaşığı kadar bulaşık sabunu sürün. Bulaşık sabununun üzerine ise 1 yemek kaşığı kadar sirke damlatın. Ardından lekenin üzerine bir bez ya da havlu kağıt örtün.

15 dakika sonra giysiyi soğuk suyla akıtın. Böylelikle ceviz lekesinden kurtulmuş olacaksınız.

 

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 19:13
  1. Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?
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