Dişler nasıl beyazlar?| Herkes bembeyaz bir gülüşe sahip olmak ister. Dişlerinizin ışıl ışıl parlaması içinse ağız ve diş bakımınıza özen göstermeniz gerekiyor. Dişlerin özellikle iç kısmında sarı ya da kahverengi tonlarda kendini belli eden diş tartarları oluşuyor. Genellikle bu taşlardan kurtulmak için uzmanlardan yardım alınıyor. Ancak son derece basit bir yöntemle dişlerinizdeki taşlardan kurtulabilirsiniz. Ceviz kabuğu diş beyazlatır mı?

Diş taşı nedir?

Diş tartarı nedir? Yiyecek ve içeceklerden arta kalan mikro düzeydeki parçacıkların diş üzerinde birikmesiyle oluşan duruma tartar ya da diş taşı denir.

Diş taşı oluşumu nasıl engellenir?

Diş taşın oluşmasını engellemek için her gün en az iki kez dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Elbette diş fırçalamak tek başına yeterli değil. Bu sebeple diş ipi de kullanmalısınız.

Karbonhidrat ve şeker tüketimi diş sağlığına zarar veriyor. Bu sebeple şeker ve karbonhidrat tüketimini azaltmalı, söz konusu gıdalar tüketildiyse dişler hızla temizlenmeli.

Ceviz kabuğuyla diş nasıl beyazlatılır?

Dişlerinizdeki taşlardan kurtulmak için biraz su biraz da ceviz kabuğuna ihtiyacınız var. 1 su bardağı suyu ocağa alın. Suyun içerisine 1 kase ceviz kabuğu ekleyin. Kabukları 15 dakika kaynatın. Ardından ocağın altını kapatın. Su ılındıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Suyu bir kavanoza koyun ve bitene kadar kullanın. 20 gün boyunca temiz bir diş fırçasıyla (dişinizi fırçaladığınız değil) günde bir kez dişlerinize uygulayın. Kısa süre içiresinde dişleriniz ışıl ışıl parlayacaktır.