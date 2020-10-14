  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ceviz kabuğuyla diş nasıl beyazlatılır?
Kadın - Aile

Ceviz kabuğuyla diş nasıl beyazlatılır?

Diş taşı nasıl temizlenir ceviz | Diş temizliğine yeteri kadar dikkat edilmemesi, gün içerisinde tüketilen yiyecekler, içecekler dişlerin sararmasına yol açar. Dişin iç tarafında ise diş taşları oluşuyor. Peki, dişler nasıl beyazlar? Evde diş taşlarından kurtulmak mümkün mü? | Diş beyazlatma yöntemi bitkisel.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:12:00 - 2020-10-14 17:14:20
Ceviz kabuğuyla diş nasıl beyazlatılır?

Dişler nasıl beyazlar?|  Herkes bembeyaz bir gülüşe sahip olmak ister. Dişlerinizin ışıl ışıl parlaması içinse ağız ve diş bakımınıza özen göstermeniz gerekiyor. Dişlerin özellikle iç kısmında sarı ya da kahverengi tonlarda kendini belli eden diş tartarları oluşuyor. Genellikle bu taşlardan kurtulmak için uzmanlardan yardım alınıyor. Ancak son derece basit bir yöntemle dişlerinizdeki taşlardan kurtulabilirsiniz. Ceviz kabuğu diş beyazlatır mı?

Diş taşı nedir?

Diş tartarı nedir? Yiyecek ve içeceklerden arta kalan mikro düzeydeki parçacıkların diş üzerinde birikmesiyle oluşan duruma tartar ya da diş taşı denir.

Diş taşı oluşumu nasıl engellenir?

Diş taşın oluşmasını engellemek için her gün en az iki kez dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Elbette diş fırçalamak tek başına yeterli değil. Bu sebeple diş ipi de kullanmalısınız.

Karbonhidrat ve şeker tüketimi diş sağlığına zarar veriyor. Bu sebeple şeker ve karbonhidrat tüketimini azaltmalı, söz konusu gıdalar tüketildiyse dişler hızla temizlenmeli.

Ceviz kabuğuyla diş nasıl beyazlatılır?

Dişlerinizdeki taşlardan kurtulmak için biraz su biraz da ceviz kabuğuna ihtiyacınız var. 1 su bardağı suyu ocağa alın. Suyun içerisine 1 kase ceviz kabuğu ekleyin. Kabukları 15 dakika kaynatın. Ardından ocağın altını kapatın. Su ılındıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Suyu bir kavanoza koyun ve bitene kadar kullanın. 20 gün boyunca temiz bir diş fırçasıyla (dişinizi fırçaladığınız değil) günde bir kez dişlerinize uygulayın. Kısa süre içiresinde dişleriniz ışıl ışıl parlayacaktır. 

Susam kürü sayesinde daha rahat gülümseyeceksiniz!
Susam kürü sayesinde daha rahat gülümseyeceksiniz!

Kadın - Aile

Susam kürü sayesinde daha rahat gülümseyeceksiniz!

Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Bembeyaz dişlerin sırrı
Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Bembeyaz dişlerin sırrı

Sağlık

Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Bembeyaz dişlerin sırrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.
Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın
Siyaset

Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Parti yönetimine almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akrabaların parti yönetimine getirilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay