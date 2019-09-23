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Ceviz, fıstık ve ayçiçeğinde hasat dönemi başladı

Bereketli bir sezon geçiren üreticiler, ceviz, fıstık ve ayçiçeğinde başlayan hasat dönemi ile emeklerinin karşılığını almaya başladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
Ceviz, fıstık ve ayçiçeğinde hasat dönemi başladı

Bereketli bir sezon geçiren üreticiler, ürünlerini toplayarak emeklerinin karşılığını almaya başladı. Erzurum’un bereketli topraklarıyla dikkati çeken Pasinler Ovası’nda ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor. Çerezlik olarak tüketilmesinin yanı sıra Türkiye’nin toplam sıvı yağ üretiminin yarısının ham maddesini oluşturan, iç pazarla birlikte Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen ayçiçeğinin üretimine Erzurum da katkı sağlıyor.

Ülkede çerezlik olarak değerlendirilen ayçiçeğinin üretiminin yaklaşık yüzde 2,5’lik kısmı bu bölgede yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Erzurum’da hali hazırda 17 bin dekar alanda ayçiçeği üretimimiz var. Bunun yaklaşık 16 bin dekarında yaklaşık 4 bin ton çerezlik ayçiçeği üretimi yapılıyor” dedi.

Ceviz kentinde yüzler gülüyor

Türkiye’nin ceviz deposu olarak bilinen Kahramanmaraş’ta bu yıl 30 bin ton ürün beklenirken, kalitesiyle bilinen “Maraş18 cevizinin tanesi 40 kuruştan satılıyor. Ürünün hasadının başladığı kentte ağaçtan alınan cevizler, kabuklarından ayrılıyor ve ardından kuruması için gölge alanlara seriliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, “Diğer cevizlerin kilosu 35-40 liradan satılırken, Maraş18 cevizinin kilogramının 70 liraya kadar çıktığını görebiliyoruz. İnsanlarımız üşenmez, erinmez, tek tek sayarak satarlar. Kahramanmaraş cevizinin taneyle satılması kaliteli olduğunun da göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa’da fıstık hasadına davet var

Türkiye’nin en fazla Antep fıstığı üretilen illerinden Şanlıurfa’da hasat başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkpınar Mahallesi’ndeki bir bahçede düzenlenen hasat etkinliğinde üreticiler, dallardaki bir birinden güzel ve lezzetli fıstıkları topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Türkiye’de en çok fıstık üreten şehir Şanlıurfa’dır. Fıstığı ağacında görmek ve toplamak isteyenleri Şanlıurfa’ya davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
  1. Erzurum
  2. Pasinler Ovası
  3. sıvı yağ
  4. ayçiçeği
  5. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar
  6. ceviz
  7. Maraş18 cevizi
  8. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez
  9. Antep fıstığı
  10. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül

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