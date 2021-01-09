Ceviz diyarı tatlısı nasıl yapılır? | Ceviz diyarı tatlısı tarifi

Ceviz diyarı tatlısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Hamuru için; 2 su bardağı sıvı yağ, 1 veya 2 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 2 su bardağı irmik, 100 gram tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 6 su bardağı un, 150 gram dövülmüş ceviz içi, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı susam

Şerbeti için; 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 4 damla limonun suyu

Üzeri için; 8 adet ceviz, 24 adet fındık

Ceviz diyarı tatlısı nasıl yapılır?

Şerbeti için su ve şekeri sos tenceresinde şeker eriyene dek karıştırmanız gerekir. Daha sonra kaynamaya bırakınız. 15 dakika boyunca kaynatıp altını kısın. Limon suyunu ilave edin ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakabilirsiniz.

Hamuru için geniş bir karıştırma kasesinde sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve sirkeyi karıştırmanız gerekir.

Üzerine irmik ve oda ısısında bekletilmiş tereyağını ilave edin. Kabartma tozu ve unu da ekledikten sonra yoğurmaya başlayabilirsiniz.

Cevizli kısmı hazır hale getirmek için, hazırlamış olduğunuz hamurun 1/3'ünü ayrı bir kaba koyun.

Ayrı bir kaba koyduğunuz hamurun üzerine dövülmüş ceviz, tarçın ve susam ilave edin.

Kelepçeli bir kalıbın içine pişirme kağıdı serin veya kalıbı yağlamanız gerekir. Cevizli hamur haricinde kalan diğer hamuru da ikiye bölüp yarısını tabana yaymanız gerekir.

Ardından üzerine cevizli hamuru yayabilirsiniz.

Son olarak kalan sade hamurla da üzerini kaplamanız gerekir. Servis edeceğiniz sayıya göre hamuru dilimleyip üzerine bıçak yardımıyla şekiller verebilirsiniz. Ardından cevizle fındıkla süsleyiniz. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında 45 dakika kadar pişiriniz. Tatlıyı oda sıcaklığında soğutmanız gerekir.

Soğuk tatlınızın üzerine ılık şerbeti döküp şerbetini iyice çekmesini beklemelisiniz.

Artık servis edebilirsiniz, afiyet olsun…