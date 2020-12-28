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Aktüel Çevirmen yazar Kemal Çiftçi vefat etti
Aktüel

Çevirmen yazar Kemal Çiftçi vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:46:00 -
Çevirmen yazar Kemal Çiftçi vefat etti

İSTANBUL (AA) - Yedirenk İletişim Grubu'nun kurucularından, çevirmen ve yazar Kemal Çiftçi, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema yazarı İhsan Kabil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftçi'nin sabah ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Çiftçi'nin daha önce rahatsızlığına dair belirti göstermediğini anlatan Kabil, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, kendisine dikkat eden biri olduğunu dile getirdi.

Kabil, Çiftçi'nin kültür faaliyetlerinin odağında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yedirenk İletişim'de uzun yıllar çalışmalar yaptı. Beyoğlu'nda bir felsefe sanat akademileri vardı. İnsan yetiştirmek üzere çok çabalar gösterdi. Belgeseller yaptılar, yurt dışına gittiler, bizim kendi medeniyet algımızla kültürümüzle ilgili çok değerli çalışmaları kazandırdılar görsel iletişimin bir parçası olarak. Kitapları ve tercümeleri olan biriydi. Entelektüel birikimini her yerde sergilerdi ama meydana da çok çıkmayan, kendisini göstermek istemeyen biriydi. Son gelişmeleri hep takip ederdi. Bizim de çok yakın mesaimiz vardı onunla ve sürekli görüşüyorduk. Büyük bir boşluk bizim için. Görünmeyen ama ışık saçan, kültür dünyamızın kahramanlarından biriydi Kemal Çiftçi."

Yedirenk İletişim Grubu ortaklarından Bilal Arıoğlu da Çiftçi ile 30 yıla varan bir dostlukları olduğunu anlatarak, "Kardeşlerimden daha çok beraber olduğum bir arkadaştı. Kemal Bey hem bir gazeteci hem de bir fikir adamı olarak çok değişik mahfillerde görev yaptı. Kültürel ortamların her birinde her zaman var olan, gayretli fedakar bir arkadaşımızdı." dedi.

Kemal Çiftçi'nin bir kültür insanı olduğunu aktaran Arıoğlu, "Beraber birçok belgesel yaptık. Dünyanın 50'den fazla ülkesini dolaştık. Bizim için çok kederli bir kayıp oldu. Çok değerli bir kültür ve fikir insanını kaybetmiş olduk. Ne desek insanın içini soğutmuyor." diye konuştu.

Çevirmen ve yazar Kemal Çiftçi'nin cenazesi, 30 Aralık'ta Esenyurt Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek.

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