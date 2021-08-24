Çevik Bir'le arasındaki görüşmeyi anlattı! "Adımın geçtiği her yer..."

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 8 kişi cezaevine konuldu.

Dindar insanlara zulmeden darbecilerin cezasının kesinleşmesi gündemdeki yerini korurken, Finans ve Ticaret yazarı Mehmet Canıtatlı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

28 Şubat sürecinde Çevik Bir ile yaptığı görüşmeyi aktaran Canıtatlı, darbeci ismin kendisine, "Adımın her ne şekilde olursa olsun her hangi bir yerde geçmesinden rahatsızlık duyuyorum" dediğini aktardı.

Canıtatlı'nın yazısı şu şekilde:

Bozuk saat bile günde en iki defa doğruyu gösterirmiş. Beşer ve şaşar olan insanoğlu, istikamet üzere dosdoğru yolda yürümesi için yaratılsa da, hayatın kendisine ne getireceğini bilmeden anlık nimetlerle avunup duruyor. Hele hele bir de heybetli makamlar elde etmişse kendisini erişilmez olarak görebiliyor. Gazetecilik mesleğimde, bu hisleriyle toplumu etkilediğini düşünen nice anlı şanlı insanlarla karşılaştım. Mesleğimde olgunlaşma dönemini geçirdiğim Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde imzamla çıkan haberlerden bazıları o dönemde büyük yankı bulmuştu. Bunlardan birisi de dönemin komuta kademesinde ağırlığı olan isimlerden Çevik Bir ile yaptığım telefon görüşmesi olmuştur. Bugünlerde sonuçlanan 28 Şubat davası dosyasına göre aldığı ağır ceza ile gündeme gelen Çevik Bir, kudretli olduğu yıllarda 28 Şubat darbesi için yaptığı ‘balans ayarı’ benzetmesi ile zihinlerde yer etmişti. Kendisi gibi aynı akıbetle bugünlerde demir parmaklıkların ardında nefeslenen 28 Şubat’ın karakutusu olan emekli Tümgeneral Erol Özkasnak da yine hafızalarda yer eden açılmalarıyla hatırlanıyor. Her iki isim de Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 13 Nisan 2018’de sonuçlanan 28 Şubat davasına ilişkin kararla ilgili temyiz incelemesini sonrası verdiği kararla müebbet hapis cezası aldılar. Yeri gelmişken yazayım, öğretmenlik gibi kutsal bir görevi yürüten eşinin baş örtülü olması nedeniyle 28 Şubat sürecinin mağduriyetini yaşayan bir vatandaş olarak, açıklanan bu cezaların haksız yere verildiğini savunmak, tarihe tanıklık eden hiçbir namuslu fikir adamının görevi olmamalıdır. Adlarını sıraladığım bu iki kişinin yanı sıra 12 kişinin daha olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147’nci maddesindeki ‘Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten menetmek’ suçundan sorumlu tutularak, müebbet hapis cezası onanmıştır.

Dünya bu…Kimsenin ettiği kimseye kalmıyor. Ayrıca tarihi anlara tanıklık etmek herkese nasip olmuyor. Hele hele işin içinde bir de gazetecilik ruhu varsa, bunları kamuoyu ile paylaşmak da bizlere düşüyor. Birçok gazeteci, Çevik Bir’e 1999 yılında emekli olduktan sonra 28 Şubat darbesi konusunda açıklama yapması için ısrarcı olsa da, Çevik Bir, Türkiye’yi her yönden geriye götüren süreçle ilgili konuşmamakta kararlı olduğunu dile getirmişti. Ben de o günlerde diğer ısrarcı gazeteci meslektaşlarım gibi kendisini arayıp, darbe sonrası Türkiye’nin gidişatını konuşmak istiyordum. 2006 yılında Özkasnak’ın, Çevik Bir’e atfen yaptığı, ‘Batı Çalışma Grubu, Çevik Bir’in fikriydi’ açıklamasını fırsat bilip Bir’i özel telefon hattından aradım. Çevik Bir, sert bir ses tonu ile önce kim olduğumu sordu ve iki soruma cevap vererek, fazla konuşmak istemediğini iletti. Kısa süren görüşmemizde üç defa “Yaşanılanları en iyi tarih değerlendirecektir” dedi. O tarihte, 28 Şubat darbesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da, Çevik Bir’in otoriterliğinden bir şey kaybetmediğini gözlemlemiştim. 30 Ağustos 1999’daki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında yaş haddinin dolması sebebiyle emekli edilen Orgeneral Çevik Bir, aradan geçen 21 yılın sonunda siyasetin yeniden dizayn edildiği 28 Şubat süreciyle ilgili yargılandığı davadan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Detayları bir tarafa bıraktığımızda, Çevik Bir’in telefon görüşmemizde bana, “ O dönemde yaşanan olayları en iyi tarih değerlendirecektir” sözlerinin nasıl da doğru olduğunu yaşayarak görmüş olduk.

28 Şubat davasının sonunda aynı kaderi paylaştığı Özkasnak’ın, “Batı Çalışma Grubu Çevik Bir’in fikriydi” açıklamasından oldukça rahatsızlık duyan Çevik Bir, o kısa telefon görüşmemizde bana, “Adımın her ne şekilde olursa olsun her hangi bir yerde geçmesinden rahatsızlık duyuyorum” dedikten sonra şunları ifade etti: “Geçen ay CNR Holding’in yönetim üyeliğimden ayrıldım. Hayatımın bundan sonraki dönemini İstanbul’da devam ettireceğim. Hiç kimseyle 28 Şubat süreciyle ilgili görüşme yapmayacağım. Hatıraları da kaleme almayacağım. Yaşananları en iyi tarih değerlendiriyor…” O zamanki unvanıyla Çevik Bir Paşa, bunları söylerken acaba, 21 yıl sonra kudretinin ana besin kaynağı olan 28 Şubat sürecinin sorgulandığı dava neticesinde, paşa paşa cezaevine gönderileceğini de tahmin edebilir miydi?

Bu arada dönemin kudretli paşalarından Özkasnak, tam olarak ne demişti, hatırlatalım… “… O günlerde ülkede irticai faaliyetleri izleme, takip ve karışanların adalete rapor edilmesi adına bir Çalışma Grubuna ihtiyaç duyuldu. Daha sonraki hükümet döneminde, feshedildi. Görev Başbakanlık Takip ve İzleme Kurumu’na devredildi. Kuruluşun fikir babası Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’dir. Adı, çeşitli önerilerin beğenilmemesi üzerine bizzat Çevik Bir tarafından konuldu.” Eee sonra ne oldu? 28 Şubat’ın her bir gerçek mağdurunun gözyaşı ve ahı onları boğdu ve müebbete mahkum oldular.

Şüphesiz, o yıllarda kendinden oldukça emin bir şekilde bana, “Tarihe mal olmuş olaylarla ilgili konuşmaya gerek duymuyorum” diyen bir emekli paşanın 28 Şubat sürecinin sorgulandığı büyük davada neler anlattığı kadar, geçmiş dönemde ABD ziyareti sırasında sarf ettiği “balans ayarı yaptık” sözleri ceza faturasının kabarmasında etkili olmuştur. Daha bitmedi… Yıllar öncesinden vicdanlarda mahkum olan isimler bir faturayı da rütbelerinin sökülmesiyle ödeyecekler. Sonrasını ise Çevik Bir’in dediği gibi “…en iyi şekilde tarih değerlendirecektir.” Şeytanın başrolde olduğu her davanın sonunda kul hakkının mutlaka yerini bulacağı inancıyla, kalın sağlıcakla.