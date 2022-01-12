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Gündem Çevik Bir ayıbı sonunda temizlendi
Gündem

Çevik Bir ayıbı sonunda temizlendi

28 Şubat davası kapsamında hapse atılan ve rütbeleri sökülerek er statüsüne indirilen darbecilerin isimleri tek tek siliniyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Buca’nın ana meydanında yaşatılan Çevik Bir’in ismi Akit’in ısrarlı yayınları sonrası nihayet kaldırıldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu tarafından verilen önerge oy çokluğu ile kabul edilerek, ‘Çevik Bir Meydanı’nın ismi ‘Demokrasi Meydanı’ olarak değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 10:31:00 -
Çevik Bir ayıbı sonunda temizlendi

Türkiye, yıllarca mütedeyyin insanlar başta olmak üzere ülkemize ve milletimize büyük acılar yaşatan darbecilerle tek tek hesaplaşırken, cuntacıların isimleri de birer birer siliniyor. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu tarafından verilen önergeyle, 28 Şubat cuntasının elebaşlarından dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in ismi, İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca’nın ana meydanından kaldırılarak bir ayıba daha son verildi.

Rütbeden sonra ismi gitti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 9 Temmuz’da cezaları onaması ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin darbeci mahkûmların hükümlerinin infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na infaz evrakı göndermesinin ardından 13 cuntacı sanık ile önce cezaevine gönderilen, ardından rütbesi sökülerek er statüsüne indirilen Çevir Bir’e son darbe vuruldu.

İzmir’in en kalabalık ilçesi olan Buca’nın ana meydanını kirleten ve tepkilere neden olan “Org. Çevik Bir Meydanı”nın ismi nihayet değişti. Cuntacıların gözde partisi CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm itirazlara rağmen yıllardır ısrarla yaşatılan 28 Şubat’ın elebaşlarından dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in ismi gecikmeli de olsa kaldırıldı. AK Parti Meclis Grubu tarafından verilen ‘Buca Çevik Bir meydanın adının Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi’ yönündeki önerge oy çokluğu ile kabul edilerek, ‘Çevik Bir Meydanı’nın ismi ‘Demokrasi Meydanı’ olarak değiştirilerek, büyük bir ayıba daha son verildi.

Gazetemiz Akit, İzmir’deki cuntacı ayıbını, 12 Mart 2017’de “CHP Halisdemir’e de ‘hayır’ dedi”, 3 Ocak 2018’de “CHP’nin darbeci aşkı sürüyor”, 15 Şubat 2020’de “İzmir’in utancı ‘Çevik Bir Meydanı” ve 29 Haziran 2020’de “CHP’li Soyer’in darbeci sevdası” ve 22 Ağustos 2021’de “Rütbeleriyle birlikte isimleri de sökülsün” başlıklı haberleriyle gündeme taşımıştı.

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Yorumlar

DEMOKRASİ HİKAYE BUNLAR KENDİ DİKTATÖRLÜĞÜNÜ SAĞLAYAN AÇKLAN CAHİLERİ KULANLAR GELDE BATILI GİBİ İŞMAŞALMAIĞI İÇİN OTOSİLUÇAK BARAJ YAPAN BATININ YAPTIĞINI YAPLARA EZİYETEDEN CAHL YÜZDE 48 ANLAT

İNANIRMI KENDİ SİLUÇAK OTO YAPAN BİRİ NEDEN BATIDAN KOMŞUSUNDAN ALIP KENDİNİ KOMŞUSUNA SOYDURURMUU CHPLİ CAHİLER OLURSA SOYDURUR İNADINA
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Cuma aktaş

İzmir çiğli egekentteki okulun ismide değişmeli. O da çevir bir ismini hala taşıyordu
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