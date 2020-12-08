Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

Mühendislikte ileri seviyeye çıkan Mahmut Akşit'i ABD'de okurken bir taraftan da camide Kudurî tefsirini takrir edecek derecede iyi yetiştirdiğini söyleyen Akşit Hoca mezuniyet sonrası oğlu için 'Amerikalı adamla' mücadelesini anlattı.

Cevat Akşit, 'Amerikalı adam önüme açık çek koydu. 'Sakın bunu götürme' dedi. 'İstediğin parayı yaz vereceğim' dedi. 'Hayır' dedim. Sonra oğluma, 'suçu bana at' dedim. Çünkü Amerika işine gelmediği zaman adamları öldürüyor. Öldürebilir, o derece Mahmut'a sahip çıkıyorlardı. Ben yaşayacağım kadar yaşadım dedim. Ölürsem ben öleyim. O sebeple söyleyince adama, benim üzerime çok durdular. Kabul etmedim o adam Türkiye'ye de geldi beni ikna etmeye. Hayır dedim yine. Niçin; Ülkemizde çok değerli insanlar yetişiyor.' ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Mahmut Akşit, ABD'deki doktora çalışmaları sonrası 2013'ten bu yana TEİ'nin Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.