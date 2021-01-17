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Gündem "Cevat Akşit Hoca vefat etti" haberlerine yalanlama!
Gündem

"Cevat Akşit Hoca vefat etti" haberlerine yalanlama!

GAYE Vakfı yetkilileri, "Cevat Akşit vefat etti" haberlerini yalandı. Vakıf, bu tür asılsız haberlere itibar etmeyin uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 21:19:00 -
"Cevat Akşit Hoca vefat etti" haberlerine yalanlama!

Sosyal medyada, İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit’in vefat ettiği yönündeki paylaşımlar üzerine GAYE Vakfı yetkilileri açıklama yaptı.

Cevat Akşit vefat etti haberlerine yalanlama

Sosyal medyada zaman zaman Cevat Akşit’in vefat ettiği yönündeki paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Facebook’ta “Cevat Akşit vefat etti” iddiası kısa sürede hızla yayıldı. İddialar sonrası GAYE Vakfı yetkilileri, Milli Gazete'den Emre Gürbüz'e Cevat Akşit Hocaefendi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu, çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Cevat Akşit Hoca'nın sağlık durumu iyi ve Youtube'da hadis derslerine devam ediyor

GAYE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Mehmet Sıddık Akşit yaptığı açıklamada, “Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendinin sağlığı yerindedir, elhamdülillah. Hocaefendi her cuma saat 20:30'da Youtube canlı yayınında hadis derslerine devam etmektedir. Lütfen bu tür asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Gerçek bilgi için vakfımızın sayfasını takip ediniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

Cevat Akşit ve eşi Kasım 2020'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Daha önce de Cevat Akşit'in hakkında öldü haberleri çıkmış vakıf, sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Milli Gazete

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